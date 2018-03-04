Ndiaye takım arkadaşıyla tartıştı

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma hesapları yapan Southampton ile Stoke City'nin mücadelesinde gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı. Southampton 28, Stoke City 27 puanla haftayı kapatırken, maç sonu gerginlik çıktı.

MAÇ SONU GERGİNLİK

Galatasaray'dan 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'ye transfer olan Ndiaye, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratıyor. Beklenenin çok altında kalan Ndiaye, Southampton ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından Bruno Martins Indi ile tartıştı.

Saha içinde kapışan iki arkadaşı Kurt Zouma ve diğer takım arkadaşları ayırdı.