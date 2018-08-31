Ndiaye Trabzonspor maçı kadrosuna alındı

Hasan Ali: En iyi sol bek benim

James Gallagher ile Ricky Bandejas arasında yapılacak olan maç öncesi rakibini aşağılayan İrlandalı dövüşçü, nakavt oldu.

Fenerbahçe'nin 10 numara bölgesi için transfer ettiği Yassine Benzia, imza atmak için İstanbul'a geldi.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu.

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ve İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, transfer döneminin son gününde Hasan Ali Kaldırım'ın yerine yeni bir isim alınması için internet sitesi kurdu.

1 İşte Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu.

2 Beşiktaş'ın yeni transferi Ljajic'in sıra dışı hayatı Beşiktaş'ın Torino'dan 1 yıllığına kiraladığı Boşnak asıllı Sırp futbolcu Ljajic, futbolunun yanı sıra, milli marşı okumayı reddetmesi ve gol sevinçleriyle yıllardır adından söz ettirmeyi başardı.

3 A Milli Takım aday kadrosu açıklandı A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ve İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

4 Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Tolga Ciğerci ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

5 UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

6 Adem Ljajic Beşiktaş'ta Beşiktaş, Adem Ljajic ve kulübü Torino ile her konuda anlaşmaya vardı. Boşnak asıllı Sırp yıldız, imza için İstanbul'a geldi.

7 Yassine Benzia Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin 10 numara bölgesi için transfer ettiği Yassine Benzia, imza atmak için İstanbul'a geldi.

8 Vagner Love Galatasaray'da Galatasaray, Beşiktaş'tan Vagner Love'ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

9 Kura çekimi sonrası yapılan capsler G.Saray'ın 2011 yılında KAP'a bildirdiği ancak transfer edemediği Forlan, kura çekiminde sarı-kırmızılı takıma uğurlu geldi. Kura çekimi sonrası, sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.