Ndiaye, Trabzonspor'a yakın

Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Trabzonspor, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray'dan Stoke City'ye 16 milyon euroya transfer olan, daha sonra yeniden sarı-kırmızılı ekibe kiralanan Ndiaye'nin, yeni adresi Trabzonspor olacak.

Güçlü bir kadro kuran ve şampiyonluk yarışının önemli adayları arasında yer alan bordo-mavili takım, Senegalli futbolcuyla orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

Ndiaye'nin Galatasaray'a transferinde etkili olan Cenk Ergün, deneyimli oyuncunun yeni adresinin Karadeniz temsilcisi olacağını aktardı.

Galatasaray eski sportif direktörü Cenk Ergün, "Badou Ndiaye için Trabzonspor'un girişimi olduğunu birinci ağızdan öğrendim. Ndiaye, Trabzonspor'a çok yakın. Fakat Stoke City'in teklifi kolay kabul etmediğini de duydum." ifadeleriyle transferi duyurdu.

Ndiaye, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyiyor.