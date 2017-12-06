Ndiaye ve Fernando skora katkı yapamadı

Galatasaray'ın sezon başında yüksek maliyetlerle kadrosuna kattığı Ndiaye ve Fernando, tam bir hayal kırıklığı yaşattı.

MALİYET 25 MİLYON EURO

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada hücuma 0 katkı sağlayan bu ikili; ne gol attı, ne de asist yaptı. Bonuslarla birlikte sarı- kırmızılılara 25 milyon euro'ya mal olan Ndiaye ve Fernando, özellikle Beşiktaş derbisindeki performansıyla hedefteki isim oldular.

Hem Ndiaye hem de Fernando, ligdeki 13 karşılaşmaya da 11'de çıkarken, Galatasaray'ın hücum gücüne katkı veremediler.

Ndiaye bonuslarla birlikte 4 sezonluk maliyetiyle 13 milyon, Fernando da 3 yıl için sarı-kırmızılıların kasasından 11 milyon 650 bin euro çıkmasına sebep olacak.

Her iki futbolcu ayrıca takımlarının ligde aldığı her puan için 5 biner euro kazanıyor.