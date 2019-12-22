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Ndiaye: Yeni bir savaş istiyorum

Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Ndiaye, bordo-mavili ekibin başarısı için savaşacağını ifade etti.

| Haber Merkezi
Ndiaye: Yeni bir savaş istiyorum
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Stoke City forması giyen Badou Ndiaye'nin, Trabzonspor'a imza atması an meselesi.

Bordo-mavili ekibin 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardığı Senegalli futbolcunun transferi kısa süre içinde resmiyete dökülecek.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Karadeniz ekibiyle görüşen ve anlaşma sağlayan 29 yaşındaki orta saha, iddialı açıklamalar yaptı.

Badou Ndiaye, "Yeni bir savaş istiyorum ve bunu tanıdığım bir yerde tanıdığım insanların olduğu ortamda yapmak istiyorum" diyerek bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderdi.

Öte yandan Senegalli orta saha oyuncusunun ücretlerinin bir kısmını Trabzonspor ödeyecek.

Championship'te bu sezon 13 maçta forma giyen Ndiaye'nin kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor

Ndiaye adım adım Trabzonspor'a doğru

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