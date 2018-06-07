N'diaye'den Beşiktaş-Fenerbahçe haberlerine cevap

Galatasaray'dan Stoke City'e giden N'diaye, hakkında çıkan transfer haberlerine cevap verdi. N'diaye, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kendisiyle görüştüğü haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.

"PARA FUTBOLUMUN ÖNÜNDE DEĞİL"

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan İngiltere’nin Stoke City takımına transfer olan Badou N’diaye, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan eski Galatasaraylı, "Kariyerimin önemli ve pozitif bu zamanında, doğru olmayan haberlerin çıkması hepimizi rahatsız etmektedir. Çıkan haberlerin tamamı yanlıştır, ben hayatımda hiç bir zaman parayı futbolumun ve kararlarımın önüne koymadım. Herkese iyi bir akşamlar dilerim, önümüze bakalım. Allah hepimizi korusun, hepinizi seviyorum" ifadelerini kullandı.