Ndiaye'den gelecek parayla maaşlar ödenecek

Badou Ndiaye'yi Stoke City'ye satan Galatasaray'da öncelikli hedef gelecek peşinat ve bununla oyunculara hemen ödeme yapılması…

MAAŞLAR ÖDENECEK

Sarı-kırmızılı yönetim, bu nedenle paranın önemli bir kısmını nakit olarak istedi. İngiliz ekibi ile yapılan pazarlıkta peşinat konusuna büyük önem veren Cim-Bom, ödenecek bonservisin 10 milyon eurosunun bugün hesaba yatırılmasını istedi.

Böylece gelecek para ile futbolcuların 4 aylık birikmiş alacakları ödenecek ve kriz aşılmış olacak.

AMAÇ BORCU YOKTUR KAĞIDI ALMAK

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu ve çalışanlarından “Borcu yoktur” kağıdını almak için en geç yarın bu ödemeleri yapmak durumunda… Aksi takdirde hem UEFA ile başı belaya girecek, bazı futbolcuların bedelsiz olarak gitmesinin yolu açılacak.

Takım içi dengelerin kurulması ve borçların ortadan kalkması adına Ndiaye'nin gidişine onay veren Galatasaray Yönetimi, yapılan anlaşmaya bir sonraki satıştan pay verilmesini de koydurdu.

Böylece Stoke City Ndiaye'yi satması halinde Galatasaray'a %15 pay verecek.

27 yaşındaki futbolcuya ödenmesi gereken 900 bin euro ile beraber Osmanlıspor'a verilmesi söz konusu 1.5 milyon euroluk bonuslardan da kurtulan Galatasaray böylece bu operasyonla kârlı bir ticaret yaptı.