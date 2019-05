Ndiaye'nin baba evinde şampiyonluk yarışı heyecanı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye'nin baba evinde ramazan ayı, orucun yanı sıraGalatasaray'ın şampiyonluk mücadelesinin verdiği heyecanla geçiyor.

Ndiaye'nin başkent Dakar'daki evinde iftar sofraları tüm aile bireylerini bir araya getiriyor. Ailesi, Ndiaye'nin eksikliğini hissetse de sofraya oğullarının Galatasaray'da şampiyonluk yarışında olmasının heyecanıyla oturuyor.

Ligin son 3 haftasına birinci olarak giren Galatasaray'ın yapacağı maçlar öncesi baba Mor Ndiaye'nin telefonları susmuyor. Ndiaye'yi arayan tanıdıkları ve komşuları maçla ilgili güzel dileklerini paylaşıyor.

Ndiaye'nin ailesi iftarda misafir ettikleri AA muhabirine oğullarının Türkiye'de futbol oynamasına dair açıklamalarda bulundu.

Baba Mor Ndiaye, Senegal'de ramazanda ailelerin iftar sofralarında bir araya gelmeyi önemsediğini, her akşam geniş aile olarak iftar yapmaya özen gösterdiklerini aktardı.

Ramazan ayının bereketinin hayatlarına yansıdığını kaydeden Ndiaye, özellikle ikramı artırdıklarını, hediyeler ve sürpriz iftarlıklar hazırlayarak çocukları sevindirmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

İftar sofralarının popüler konusu: Türkiye'deki şampiyonluk mücadelesi

Baba Ndiaye, "İftar sofralarında en fazla konuştuğumuz konulardan biri Türkiye'deki şampiyonluk mücadelesi. Ramazan ayında Türkiye liginde son maçlar oynanıyor ve şampiyonluk yarışı kızışmış durumda. Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını heyecanla bekliyoruz." dedi.

Emekli olmadan önce orduda antrenör olduğunu ve küçükken oğlunun antrenörlüğünü yaptığını belirten baba Ndiaye, Badou'nun küçüklüğünde erkek kardeşlerinin yanı sıra kız kardeşini de kendisiyle evde futbol oynamaya zorladığını anlattı.

Baba Ndiaye, "Ben de ara sıra ona eşlik ederdim. Futbol okuluna ilk kaydolduğunda yaşı küçük olduğundan biraz zorlanırdı. Ben de kondisyonunu artırmak için onu zorlardım, bana 'koç' demesini isterdim, ama o itiraz ederek, 'Hayır ben sana baba diyeceğim' derdi." ifadelerini kullandı.

"Badou'nun Terim'le samimiyeti beni mutlu etti"

Mahallelerinde her evde bir Galatasaray forması bulunduğunu ve her maç öncesi kendisi arayan komşuları ve tanıdıklarının iyi dileklerini ilettiğini söyleyen Ndiaye, "Oğlumla her zaman gurur duydum. Onun Galatasaray'da çok mutlu olduğunu biliyorum. Türkiye'ye gittiğimde, bir antrenman sırasında teknik direktörü Fatih Terim ile arasındaki samimiyeti görmek beni daha da mutlu etti." diye konuştu.

Badou'nun annesi Aisha Ndiaye de iftar sofralarının misafirlerle şenlendiğini dile getirdi.

Aisha Ndiaye, Senegal'e özel çebucen, çebuyap gibi yemekleri daha sık yaptıklarını, ev halkının sevdiği yiyecekleri pişirmeye gayret ettiklerini aktardı.

Eskiden fizik öğretmenliği yaptığını, oğlunun zeki ancak futbola ilgisinin her zaman daha fazla olduğunu anlatan anne Ndiaye, "Oğlumun sürekli aklı dışarıda top oynamaktaydı. Derslerini takip için getirip masa başına oturtuyordum ve kendim ders çalıştırıyordum. Badou, ilkokulda matematik problemleri çözerken, birden 'Anne, Ronaldo'nun dün attığı golü gördün mü?' gibi sorular sorardı." dedi.

Aisha Ndiaye, Badou'nun en küçük çocuğu olduğunu ve ailede herkes tarafından çok sevildiğini kaydetti.

Kardeşine güzel bir ramazan dileğinde bulunan ablası Penda Ndiaye de Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'i çeyrek finalde elemesiyle aklına kazındığını aktardı.

Ailesi, Badou ve Galatasaray'a şampiyonluk dileğinde bulundu.