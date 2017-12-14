Ndiaye'ye Fransa'dan talip var

Fransa'nın Marsilya ekibi, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve istikrarlı çizgisiyle dikkat çeken Ndiaye için 10 milyon euroluk teklif yaptı.

AA

10 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Senegalli futbolcuyu almak için harekete geçen Fransız ekibi, devre arasında transferi bitirmeyi hedefliyor. 27 yaşındaki oyuncunun transferiyle orta sahasındaki dinamizmi artırmayı hedefleyen Marsilya, Ndiaye için 10 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Marsilya, Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk yarısında oynayacağı kalan 2 maçta da Ndiaye'yi izleyecek.

AA

Ndiaye bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 14 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken, 2 asist yaptı. 1 karşılaşmayı ise kırmızı kart cezalısı olduğu için kaçırdı.