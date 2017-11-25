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N'Doye Bursaspor'un takibinde

Bursaspor, sezon sonu Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek olan N'Doye'u yakın takibe aldı.

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N'Doye Bursaspor'un takibinde

Bordo-mavili yönetim, 32 yaşındaki Senegalli forvet için vereceği kararı teknik direktör Rıza Çalımbay'dan gelecek rapora göre şekillendirmeye hazırlanırken, Bursaspor cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı.

N'DOYE TAKİP EDİLİYOR

Yeşil-beyazlıların, N'Doye'nin performansını yakından takip ettiği ve sözleşmenin uzatılmaması durumunda lig sona ermeden tecrübeli golcüyü kadrosuna katmanın planlarını yaptığı ifade edildi.

Bordo-mavili ekipte bu sezon 5 maça çıkan N'Doye 2 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

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