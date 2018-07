Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Dame N'Doye'un yeni takımı resmen belli oldu.

33 yaşındaki Senegalli futbolcu, 2009-2012 yılları arasında formasını giydiği Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag ile resmi sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada anlaşmanın bir yıl olduğu belirtildi. İmzanın ardından konuşan Dame N'Doye, "Kopenhag'ın en golcü ismi olarak ayrıldım ve Lokomotiv Moskova, Hull City, Sunderland, son olarak Trabzonspor'da forma giydim. Her ülkede farklı şeyler öğrendim. Her yerde gol attım. Bu takımlarda santrafor oynadığımda çok fazla gol attım. Trabzonspor'da geçen sezon kanat oynadım ve sadece 5 attım, 5 de asist yaptım. Ben bir kanat oyuncusu değilim, ben bir golcüyüm. Teknik direktörümüz Stale Solbakken bunu biliyor. Kariyerimi geliştirmemde bana büyük şans veren, kalbime en yakın olan kulübe geri döndüm. 33 yaşındayım, bu bazı sporcular için geç olarak nitelendirilebilir. Ancak ben her zamankinden daha iyi ve daha güçlüyüm. Kopenhag'ın bana, benim de Kopenhag'a ihtiyacım var." dedi.

Dame N'Doye, Kopenhag'da 150 maçta forma giydi ve 82 golün altına imza attı. Ayrıca Senegalli isim, 2011'de 'Yılın En İyi Futbolcusu' ödülünü kazandı