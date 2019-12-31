Nebil Fekir: Bazı yönlerim Messi'ye benziyor

İspanya Ligi takımlarından Real Betis'in sezon başında Lyon'dan 20 milyon euro ödeyerek transfer ettiği hücum oyuncusu Nebil Fekir çok konuşulacak bir açıklamanın altına imza attı.

"MESSİ VE BENİM BENZER OYUN TARZIMIZ VAR"

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi ile benzer yönlerinin olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Fransız futbolcu; "Futbolcular bu oyunun aktörleridir ve hepimiz, seyircileri keyiflendirmek isteriz. Messi ve benim benzer oyun tarzımız var ama hemen delirmeyin! Ben, onun kadar iyi değilim. Bazı şeylerde ona benziyorum." dedi.

"MESSİ, İNSANLARI FUTBOLA SEVDİREN İSİM"

Lionel Messi ile ilgili sözlerine devam eden Nebil Fekir, "Messi, insanların izlemek istediği oyuncu, insanlara futbolu sevdiren isim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Betis'ta 15 lig maçına çıkan Nebil Fekir, 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.