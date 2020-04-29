NEC Nijmegen: Fenerbahçe 11 ay sonra parayı ödedi

Hollanda 2. Lig takımı NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu transferi için kalan parayı Fenerbahçe'den aldıklarını açıkladı.

Nijmegen Genel Menajeri Wilco van Schaik, transfer ücretinin geri kalanı olan 700 bin euronun alındığını ve bu paranın kulübü rahatlattığını söyledi.

Fenerbahçe'den parayı almak için fazla çaba sarf ettiklerini söyleyen Schaik, "Finans müdürümüz Rıfkı Golla ile tartışıyordum ve bir anda bana 'Sadece ekrana bak' dedi. Fenerbahçe'nin parayı ödemesinin ardından kulüp olarak rahatlamışız. Bu, çok uzun bir süreç oldu. Tam 11 ay bu parayı bekledik." ifadelerini kullandı.