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Necati Ateş ve Göhan Zan'dan büyük fedakarlık

Galatasaray Futbol Akademisinde antrenör olarak görev yapacak olan eski futbolcular Necati Ateş ve Gökhan Zan ücret almadan çalışacak.

Necati Ateş ve Göhan Zan'dan büyük fedakarlık
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Galatasaray'ın eski oyuncuları Necati Ateş ve Gökhan Zan, büyük fedakarlıkta bulundu.

ÜCRET ALMAYACAKLAR

Futbol Akademisinde görev yapacak olan Galatasaray'ın eski yıldızları Necati Ateş ve Gökhan Zan'ın, sarı kırmızılı kulüpten hiçbir ücret almayacağı ortaya çıktı.

Altyapıda altyaş kategorilerinde görev yapacak ve Fatih Terim'in isteği halinde tecrübe kazanmak adına zaman zaman Galatasaray A takımının idmanlarına da katılacak olan Necati Ateş ve Gökhan Zan sarı kırmızılı kulüpte bu görevi para almadan yapmayı kabul etti.

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