Necip 10 gün sahalardan uzak kalacak

Fransa'nın Lille kulübüyle anlaşan Yusuf Yazıcı, imzayı atmak için şehirden ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda taraftar yolcu etti.

Fanatik bir Galatasaray taraftarı ameliyattan sonra narkozun etkisiyle Falcao'yu sayıkladı. Kolombiyalı golcünün bu videoyu beğenmesi de sarı-kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı.

Zenit'in Barcelona'dan 40 milyon euroya transfer ettiği Malcom, ilk maçında ırkçı taraftarların protestosuna maruz kaldı.

Defans ve ön libero bölgelerine takviye yapmayı planlayan F.Bahçe'nin listesinde Gustavo, Zanka ve Kolarov yer alıyor. Ersun Yanal, bu 3 ismin alınmasıyla takımın seviye atlayacağını söyledi.

Panathinaikos maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Emre Mor'la özel bir görüşme yapan Fatih Terim, genç futbolcuya eksilerini ve artılarını anlattı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Umut Meraş için şimdi de Fenerbahçe devrede. Sarı-lacivertliler, Bursaspor'a 1 milyon euro teklif etti.

Umut Meraş'a Fenerbahçe de talip oldu

Trabzonspor, Sparta Prag'ı elemesi durumunda Craiova-AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Krasnodar-Porto eşleşmesinin kazananı ise bir üst tura yükselmesi halinde Başakşehir'in rakibi olacak.

Ramadal Falcao'nun transferini dört gözle bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları ilginç paylaşımlarla yönetime mesaj gönderiyor.

1 Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı Fransa'nın Lille kulübüyle anlaşan Yusuf Yazıcı, imzayı atmak için şehirden ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda taraftar yolcu etti.

2 Ersun Yanal'ın istediği 3 futbolcu Defans ve ön libero bölgelerine takviye yapmayı planlayan F.Bahçe'nin listesinde Gustavo, Zanka ve Kolarov yer alıyor. Ersun Yanal, bu 3 ismin alınmasıyla takımın seviye atlayacağını söyledi.

3 Fatih Terim, Emre'nin performansını beğendi Panathinaikos maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Emre Mor'la özel bir görüşme yapan Fatih Terim, genç futbolcuya eksilerini ve artılarını anlattı.

4 Beşiktaş'ta Aboubakar harekatı Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, bonservisi Porto'da bulunan eski oyuncusu Aboubakar'ı gündemine aldı.

5 G.Saray taraftarı narkozun etkisiyle Falcao'yu sayıkladı Fanatik bir Galatasaray taraftarı ameliyattan sonra narkozun etkisiyle Falcao'yu sayıkladı. Kolombiyalı golcünün bu videoyu beğenmesi de sarı-kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı.

6 Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri Trabzonspor, Sparta Prag'ı elemesi durumunda Craiova-AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Krasnodar-Porto eşleşmesinin kazananı ise bir üst tura yükselmesi halinde Başakşehir'in rakibi olacak.

7 Rus taraftarlar Malcom'u istemiyor Zenit'in Barcelona'dan 40 milyon euroya transfer ettiği Malcom, ilk maçında ırkçı taraftarların protestosuna maruz kaldı.

8 Umut Meraş'a Fenerbahçe de talip oldu Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Umut Meraş için şimdi de Fenerbahçe devrede. Sarı-lacivertliler, Bursaspor'a 1 milyon euro teklif etti.

9 Victor Ruiz Beşiktaş'ta Beşiktaş, Villareal'in 30 yaşındaki stoperi Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaştı.