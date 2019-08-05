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Necip 10 gün sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ın dün Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Necip Uysal'ın kasık bölgesi adalesinde yaralanma tespit edildiği ve tedaviye başlandığı bildirildi.

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Siyah-beyazlıların Avusturya kampı kapsamında, dün İtalya Serie A takımlarından Brescia ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının 10'uncu dakikasında rakip oyuncuya müdahale etmek isterken ayağı zemine takılan ve maçın 30'uncu dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Necip Uysal'ın yapılan muayene ve çekilen MR sonucuna göre, derin kasık bölgesi (obturatuar externus) adalesinde grade 1 yaralanma tespit edilimiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


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