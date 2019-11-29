Necip Uysal'dan trivela denemesi

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş, grubun 5. maçında sahasında Bratislava'yı konuk etti.

1-0 geriye düştüğü maçın son 20 dakikasında çok iyi bir performans sergileyen siyah-beyazlı temsilcimiz, Roco ve Ljajic'in (P.) attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

Mücadeleci futboluyla alkış toplayan Necip Uysal'ın trivela denemesi ise sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Sağ kanatta topla buluşan 28 yaşındaki futbolcunun, ayak dışıyla yaptığı orta etkisiz oldu. Uysal'ın bu hareketi sonrası caps yapan taraftarlar, tecrübeli oyuncuya N7 lakabını taktı.