Necip Uysal ürünleri satılmıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Braga'yı konuk etti.
Rakibine 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, ilk 3 maç sonunda hiç puan toplayamadı.
Oynanan kötü futbola tahammül edemeyen siyah-beyazlı taraftarlar ise birçok futbolcuyu ıslıklayarak protesto etti.
Tepki gören oyuncuların başında Necip Uysal geldi. Futbolseverler, tam 10 yıldır Beşiktaş forması giyen Uysal'ı artık takımda görmek istemediklerini sert bir şekilde dile getirdi.
NECİP ÜRÜNLERİ SATILMIYOR
Öte yandan son günlerde başlatılan "Omuz omuz Kartal Yuvası'na" adlı kampanyaya büyük destek veren taraftarlar, Necip'in isminin yazılı olduğu tişörtlere ise hiç ilgi göstermedi.