Neden LASK Linz-Beşiktaş maçını yayınlayan kanal yok

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam saat 20.45'te Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek.

Maçı herhangi bir kanalın vermeyecek olması futbolseverleri şaşırtırken, olayın nedeni belli oldu.

150 BİN EUROYA SATIYORLAR

HABER1903'ün edindiği bilgiye göre: Avusturya'da oynanacak karşılaşmanın yayın haklarının LASK Linz Kulübü'ne ait olduğu ve Avusturya ekibinin karşılaşmanın yayın hakları için Türkiye'deki yayıncı kuruluşlardan 150 bin euro istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Beşiktaş Kulübü, rakip takımdan bu yüksek fiyatın düşürülmesini rica ederek kuru 5 TL üzerinden kabul etmelerini istedi. Beşiktaş'ın bu ricasını kabul etmeyen LASK Linz, mevcut kur üzerinden yayıncı kuruluşlara teklifini yaptı.

Türkiye'deki yayıncı kuruluşların kur farkından dolayı karşılaşmanın yayın haklarını almaya sıcak bakmadıkları öğrenildi.