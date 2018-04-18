Nedim Özbey hem G.Saray'ı hem Milli Takım'ı yönetecek

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce milli takımlarda uzun yıllar görev yapan Nedim Özbey ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Özbey'in milli takımı öncelikle 2018 CEV A Erkekler Avrupa Ligi Altın Kategori ve 2018 Akdeniz Oyunları'na hazırlayacağı ifade edildi.

G.SARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada ise, “Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörlüğü görevine getirildi. Yeni görevini Galatasaray Spor Kulübü göreviyle bir arada yürütecek olan Nedim Özbey, A Milli Erkek Voleybol Takımımızı Altın Avrupa Ligi ve Akdeniz Oyunları’na hazırlayacak. Antrenörümüz Nedim Özbey’e Milli Takım kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ; “Nedim hocamızı takımın başına getirerek önemli bir adım attık. Kendisi Türk voleybolunu yakından tanıyan ve kendisimi ispatlamış bir antrenör. Milli Takımımızda da başarılı olacağına inanıyorum ve kendisine başarılar diliyorum.” dedi.

Nedim Özbey ise; “Böyle önemli bir göreve getirilmekten dolayı son derece mutluyum. Türk voleybolunu çok iyi biliyorum, oyuncuları çok iyi tanıyorum. Genç ve yetenekli bir jenerasyonumuz var. Oyuncu pörtföyümüz çok iyi ve katılacağımız Altın Avrupa Ligi ve Akdeniz Oyunları'nda başarılı sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.