Nedved: Merih, Juventus formasının değerini bildi

Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Başarılı savunma oyuncusu hakkında, Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri’den sonra kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved de övgü dolu sözler kullandı.

Nedved, yaptığı açıklamada Merih’in, Juventus’ta forma giymenin ne demek olduğunu hırsı ve mücadelesi ile tüm takıma gösterdiğini ifade etti.

"MÜCADELE, HIRS VE ENERJİ"

Başkan yardımcısı, "Merih, Juventus formasını giyebilmenin ne demek olduğunu mücadelesi, hırsı ve enerjisi ile tüm takıma gösteriyor." dedi.