Nedved: Merih'in asker selamı düşünce özgürlüğü

A Milli Takım oyuncularımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek için verdiği asker selamı Avrupa'nın birçok ülkesinde eleştirilmişti.

Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ise, diğer takımların aksinde bu hareketin ifade özgürlüğü olduğunu belirtti.

ETİK DEĞERLERİMİZE AYKIRI DEĞİL

Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, İtalyan basınına verdiği demeçte, Merih Demiral'ın asker selamı vermesinin kulüp açısından bir sorun teşkil etmediğini söyledi.

Nedved, "Merih ile konu hakkında konuştum. Herkes ifade özgürlüğüne sahip ve onun düşüncesini de anlamak istedik. Bu hareket bizim etik kurallarımızı çiğnemiyor" ifadelerini kullandı.