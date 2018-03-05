Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, lider Yakın Doğu Üniversitesi'ni 66-65 yendi.
Fenerbahçe: 66 - Yakın Doğu Üniversitesi: 65
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Önder Yılmaz, Abdullah Koputan, Murat Amaç
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Vaughn 20, Sottana 5, Tuğçe Canıtez 2, Verameyenka 10, Pelin Derya Bilgiç 4, Ayşe Cora 5, Plum 10, Tilbe Şenyürek 3
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 13 , McBride 13, Cansu Köksal, Lavender 6, Holingsvorth 7, Olcay Çakır Turgut 11, Bahar Çağlar 6, Gruda 9
1. Periyot: 26-16
Devre: 46-30
3. Periyot: 59-