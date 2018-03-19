Nefes kesen maçta zafer Delpo'nun oldu

Tenis takviminin önemli turnuvalarından Indian Wells'te erkekler finali nefes kesen bir maça sahne oldu.

İLK MASTERS ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Turnuvaya 6 numaralı seribaşı olarak katılan Juan Martin Del Potro, dünya 1 numarası Roger Federer'i 6-4, 6-7 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk Masters şampiyonluğuna ulaştı.

Arjantinli tenisçi böylece 25. düellolarında 7. kez yendiği Federer'e aynı zamanda 2018 yılındaki ilk mağlubiyetini tattırmış oldu.

Şampiyonluk unvanını korumak için çıktığı final karşılaşmasının son setinde üç maç puanı şansından yararlanamayan Federer'in böylece 17 maçlık galibiyet serisi sona erdi.