Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek Beşiktaş’ta ilk 11 şekilleniyor.
Son iki haftada Fenerbahçe ve Trabzonspor’u mağlup ederek puanını 47’ye çıkartan Siyah Beyazlılar, Başkent ekibi karşısında da 3 puanı hedefliyor.
NEGREDO 11'E DÖNÜYOR
Sakatlığı süren Pepe ve cezalı Quaresma, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Trabzon deplasmanında sahaya sürdüğü 11’i bozmak istemeyen teknik direktör Şenol Güneş, tek değişikliği forvet hattında yapacak.
Bordo-mavili ekibe karşı Love ile maça başlayan Güneş, cumartesi forvet görevini Negredo’ya vermeyi planlıyor.
ADRİANO'DA SIKINTI YOK
Trabzonspor maçının ikinci yarısıda gözüne aldığı darbe nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan Adriano’nun iyi...
Brezilyalı futbolcu Gençlerbirliği maçında forma giyebilecek. Şenol Güneş sarı kart cezası sınırındaki Adriano, Tolgay, Medel ve Caner’i özel olarak uyardı.
Futbolcularına bir sonraki hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçının önemini hatırlatan Güneş, gereksiz kart görülmemesini istedi.
Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesi cumartesi 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak.