Negredo Al Nasr'a transfer oldu

Beşiktaş, Al Nasr ile anlaşmaya vardığı iddia edilen Negredo için resmi bir açıklama yaparak bu yönde bir transfer teklifi almadıklarını duyurmuştu.

DUBAİ'YE GİTTİ

Beşiktaş'ın "Negredo'ya transfer teklifi gelmedi" açıklamasının ardından İspanyol futbolcu bugün Dubai'ye uçtu.

İspanyol futbolcu Dubai'ye giderek Al Nasr'a transferini için sağlık kontrolünden geçecek.

Negredo Beşiktaş'a veda etti - İZLE

Negredo, Beşiktaş'a havalimanında veda ederken, A Spor'a şu açıklamaları yaptı: "Her şey için teşekkürler. Beşiktaş'ı, İstanbul'u çok seviyorum ama futbol böyle bir şey. Ailemle ben de burada çok mutluydum ama dediğim gibi futbol böyle. Bir gün buradasınız, bir gün başka yerde."

FİKRET ORMAN: BİLGİM YOK

Fikret Orman, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Orman'a Negredo'nun canlı yayında Beşiktaş'a veda ettiğinin söylenmesi üzerine, "Benim bilgim yok, belki hocası izin vermiştir, tatile gitmiştir. Ama Beşiktaş'a teşekkür ettiyse umarım iyi bir bonservis bedeli getirir biz de kendisine teşekkür ederiz" şeklinde cevap verdi.

NEGREDO'NUN YARIN AKŞAMA KADAR VAKTİ VAR

Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Negredo'nun transferiyle ilgili şu açıklamayı yaptı, ''Negredo'ya gitmesi için onay vermedik. Kendisi bugün sağlık kontrolünden geçmek için gitmiş. Haberimiz olduktan sonra A takım idari işler sorumlusu Erdinç Gültekin'i gönderdik ve imza beyannamesi aldık. İstediğimiz şartlarda bu transfer sonuçlanırsa bu iş biter ama aksi durumda hukuki yollara başvuracağız. Yarın saat 17:00'deki idmana kadar vakti var. Aksi durumda üzerimize düşeni yaparız"