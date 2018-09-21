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Negredo Al Nasr'daki ilk maçında penaltı kaçırdı

Beşiktaş'tan Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nasr'a transfer olan İspanyol futbolcu Alvaro Negro, ilk maçında kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Negredo Al Nasr'daki ilk maçında penaltı kaçırdı
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Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği İspanyol forvet Alvaro Negredo beklentilerin çok uzağında kalmış ve sözleşmesi feshedilerek Birleşik Arap Emirlikleri takımı AL Nasr'a gitmişti.

Negredo takımı ile ilk maçına çıktı. 3-0 kaybettikleri mücadelede Al Nasr, 87. dakikada penaltı atışı kazandı.

Negredo Al Nasr'daki ilk maçında penaltı kaçırdı - VİDEO

PENALTI KAÇIRDI

Topun başına geçen İspanyol forvet, çok kötü bir vuruş yaptı ve rakip kaleciyi geçemedi.

Beşiktaş'ta kötü bir performans gösteren Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri kariyerine de iyi bir başlangıç yapamadı.

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