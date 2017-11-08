Negredo: Beşiktaş taraftarı anlatılmaz yaşanır

Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo, Marca gazetesine bir röportaj verdi.

Siyah-beyazlı forma ile ilk golünü, takımına maç kazandırarak atan ve siftah yapan deneyimli futbolcu, Türkiye'deki yaşamı ve Kartal'a ilişkin izlenimlerini aktardı.

EN İYİ BİZİZ AMA DÜŞÜŞ YAŞADIK

Alvaro Negredo, "Beşiktaş'taki ilk aylarım iyi geçti. Yeni takımımda mutluyum. Trafik sorununa rağmen İstanbul yaşamak için çok güzel bir şehir. Şampiyon takımla yeni bir tecrübe, yeni şeyler yaşıyorum. Futbol anlayışı açısından bazı farklılıklarla karşılaştım. Ligde çok iyi seviyede olan takımlar var. Çok mücadeleci ve rekabetin üst seviyede olduğu bir lig. Aslında biz diğerlerinden bir nebze daha iyi bir takımız ama bir düşüş evresine girdiğimiz de bir gerçek" dedi.

ANLATMAK KOLAY DEĞİL

Taraftarlar ile ilgili düşüncelerini aktaran Negredo, "Beşiktaş taraftarının nasıl olduğunu sizlere anlatmam kolay değil. Bunu yaşamak için statta olmanız gerekir. Ancak o zaman ne olduğunu anlayabilirsiniz. Sadece devre arasında susuyorlar. Onun haricinde coşku hiç eksilmiyor. Atmosferin İspanya'daki gibi olmadığını söyleyebilirim. Türkiye'de tüm stadyum birlikte zıplıyor ve birlikte bağırıyor. Takıma bağlılık etkileyici. Sevilla ve Valencia'daki ortam bile bunun yanından geçmez" şeklinde konuştu.