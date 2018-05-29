Negredo: Beşiktaş'ta mutluyum

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Negredo ligde sadece 7 gol attı ve beklentilerin çok altında kaldı. Aldığı maaşa göre son derece etkisiz kalan İspanyol golcü satış listesinde ancak yüksek yıllık kazancı nedeniyle takımdan gönderilmesi zor görünüyor.

Yıllık garanti maaşının yanında bonuslarla birlikte 4.5 milyon euroluk kazancı olan Negredo'ya sadece 1 teklifin geldiği ve onun da 1 milyon 500 bin euro civarında olduğu belirtildi. İspanyol futbolcunun da, "Beşiktaş'ta mutluyum, neden ayrılayım?" dediği öğrenildi.

Negredo'nun Beşiktaş'la 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık daha anlaşması var.

FİKRET ORMAN İLE ŞENOL GÜNEŞ GÖRÜŞTÜ

Bu arada Başkan Fikret Orman'ın teknik direktör Şenol Güneş ile tatile çıkmadan önce bir görüşme yaptığı ve transfer konusunda tecrübeli teknik adamın düşüncelerini aldığı öğrenildi.

Yapılan bu toplantıda Orman, yönetim olarak yüksek maliyetle oyuncularla yolların ayrılması gerektiği konusunda karar aldıklarını Güneş'e aktardı.