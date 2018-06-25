Negredo giderse Burak alınacak

Beşiktaş Burak'ı isterken, Burak Yılmaz da siyah-beyazlı takımda forma giyme konusunda istekli.

BURAK'IN GÖNLÜ BEŞİKTAŞ'TA

Trabzonspor'un ücretinde indirim istediği golcü oyuncu, bu konuda olumlu cevap vermedi. Bonservis sorununu kendi çözüp, Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istiyor. Şenol Güneş'in de çok istediği Burak konusunda Beşiktaş, mali disiplin yapısını bozmaktan uzak duruyor.

BURAK'A KAPIMIZ HEP AÇIK

Siyah-beyazlı yönetim, Burak Yılmaz'ın yaşanan gol sorununu çözeceğine inanıyor. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Ancak Negredo'nun yüksek yıllık ücreti, kulübün mali yapısını zorluyor.

Üstüne Burak'ın alınması halinde bütçenin çok daha dışına çıkacaklarını belirten Beşiktaşlı yöneticiler, "Burak'a şu anda hiç kimsenin itirazı yok. Ancak onun gelmesi için, Negredo'nun mutlaka gitmesi lazım. Bu konuda görüşmelerimiz var. Eğer olumlu sonuçlanırsa, Burak'a kapımız her zaman açıktır" şeklinde konuşuyor.