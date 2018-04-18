Negredo: İki kupa kazanma şansımız var

Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçıyla ilgili konuşan Negredo, "Zor bir maç olacak. Deplasmanda oynuyoruz, gol atmamız lazım. Fenerbahçe mücadeleci bir takım, bize karşı da zorluk çıkaracaklar tabii ki. Kazanıp finali oynamak istiyoruz." dedi.

Bu sezon Fenerbahçe ile daha önce 3 maç oynadıklarını söyleyen İspanyol golcü, "3 maç oynadık. 3 maçta alınabilecek tüm sonuçlar ortaya çıktı. Kazandık, kaybettik, berabere kaldık. Bir derbide yaşanacak bütün duyguları yaşadık. Bunlardan tecrübe alarak bu maçı kazanmak istiyoruz. Derbilerde iki takım da mutlak kazanmak için çıkar sahaya. Fenerbahçe de evinde oynuyor, muhakkak kazanmak isteyecektir. Biz rakipten çok kendi yeteneklerimize odaklanmalıyız. Bizim için daha pozitif şeyler olacaktır sahada." sözleriyle umutlu konuştu.

"RAKİPLERİN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEĞİZ"

Ligdeki yarışı da değerlendiren Alvaro Negredo, "Bu sene çok güzel bir mücadele oluyor. 4 takım birden son 5 haftada şampiyonluk mücadelesi veriyor ve her şey olabilir. Bu 4’lü içinde direk kendi aramızda oynayacağımız maçlar var. Biz bütün maçlarımızı kazanıp onların da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Tabelaya baktığımız zaman 4 takım var. Aralarındaki puan farkı çok az. Oynayacağımız maç adedi de çok az olduğu için bu mücadele sonuna kadar gidecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki yaşamını da değerlendiren Negredo, "İstanbul, bizi pozitif yönde çok şaşırttı. Ailemle birlikte sokağa çıktığımızda sadece Beşiktaş taraftarı değil, diğer takımların taraftarları da çok büyük ilgi ve saygı gösteriyorlar. Biz de aynı şekilde aile olarak Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz. İlk günden itibaren hem desteklediler hem saygı gösterdiler. Benim de aynı şekilde onlara saygım ve sevgim sonsuz." sözleriyle taraftarı övdü.

"2 KUPA KAZANMA ŞANSIMIZ VAR"

Sözlerinin sonlarına doğru, "2 kupa kazanma şansımız var" diyen Alvaro Negredo, "Şu anda fırsat elimizde ve kazanmak istiyoruz. Taraftarımız bizi sezon boyunca mükemmel bir şekilde destekledi. Bu mutluluğu hak ediyorlar, biz de onlara bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz." açıklamalarıyla umutlu mesajlar verdi.