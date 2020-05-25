Negredo: İspanya'ya dönmek istiyorum

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Nasr'da forma giyen Alvaro Negredo, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"SON DANSI AVRUPA'DA YAPACAĞIM"
İspanyol basınına konuşan Negredo; "Kontratım bu sene sona eriyor. Ne olacağını göreceğiz. Tekrar İspanya'da oynamak isterim ancak şu an Almeira ile ilgili bir gelişme yok. Kendi 'son dans'ımı Avrupa'da yapmak istiyorum." dedi.
İspanyol forvet, bu sezon BAE Körfez Ligi'nde çıktığı 17 maçta takımına 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
34 yaşındaki oyuncu geçmişte, Real Madrid, Manchester City, Sevilla, Valencia ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin formalarını giymişti.