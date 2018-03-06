Negredo: İyi bir çizgi yakaladık

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Negredo'nun maç sonu açıklamaları şöyle:

LİDERLİK YARIŞI VERİYORUZ

"Liderlik yarışı veriyoruz. Zorlu bir maç oynadık. Galibiyetle buradan ayrılıyoruz. Rakibin net pozisyonları vardı. Kulübeden gelen oyuncular olarak takıma direkt katkı yaptık. Güzel bir galibiyet aldık."

İYİ BİR ÇİZGİ YAKALADIK

"Bugünkü oyunumdan memnunum. Asistler yaptım ama Babel'in de bitiriciliği çok önemli. Bizden önde olan rakiplerimizle maçlarımız var. Rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İyi bir çizgi yakaladık. Bu çizgiyi sürdürmek istiyoruz."