Negredo La Liga ekibi Rayo Vallecano görüşüyor

Beşiktaşlı taraftarlara geçtiğimiz sezon 35 gol sözü veren ancak beklentilerin altında kalan Alvaro Negredo bu sezon gözden çıkarıldı.
Fikret Orman'ın satış listesine koyduğu Alvaro Negredo'ya La Liga'dan talip çıktı.
TORSHAVN MAÇI KADROSUNA ALINMADI
Siyah beyazlı ekibin geçen sene büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği performansı alamadığı Alvaro Negredo, Torshavn maçının kadrosuna alınmadı.
Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada yedek soyunan ancak süre almayan İspanyol forvet, ikinci maçta kadroda yer almadı.
RAYO VALLECANO İLE GÖRÜŞÜYOR
İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yapan Negredo için iki kulübün anlaşma aşamasına geldiği ve büyük bir sürpriz yaşanmazsa 32 yaşındaki golcü oyuncunun önümüzdeki sezon ülkesi İspanya top koşturacağı öğrenildi.