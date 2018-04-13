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Negredo: Rakiplerimiz muhakkak puan kaybedecek

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Akhisarspor'u yendikleri maçın ardından yaptığı açılamada önemli bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

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Negredo: Rakiplerimiz muhakkak puan kaybedecek

Süper Lig'de deplasmanda Akhsiarspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta İspanyol golcü Alvarao Negredo, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Negredo, şampiyonluk yarışı hakkında da konuşurken rakiplerinin de puan kayıpları yaşacağını dile getirdi.

RAKİPLERİMİZ MUHAKKAK TAKILACAKTIR

Ngredo'nun açıklamaları şu şekilde:

''İnişli çıkışı bir süreçten bahsediyoruz. Bir forma savaşına girdim. Oynadığım ve gol atıp atamadığım haftalar oldu ama bugün konuşmamız gereken konu, takımın burada aldığı 3 puan. En önemlisi kendi maçlarımıza odaklanmamız. Tabii ki kendi ipimizi kendimiz kesemiyoruz. Diğer takımların skorlarına bağımlıyız ama biz kendi işimize konsantre olduğumuz zaman muhakkak onlar da takılacaktır.''

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