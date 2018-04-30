Negredo ve Pepe sezonu kapattı

Galatasaray maçında sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe'den kötü haber geldi.
Mücadelenin 35. dakikasında yerini Jeremain Lens'e bırakan İspanyol forvetin, yapılan kontrollerin ardından sezonu kapattığı ortaya çıktı.
Negredo'dan 35 gol atarım sözü - İZLE
35 GOL ATARIM DEMİŞTİ
Transfer olduğu gün BJK TV'ye konuşan Negredo, kağıda imza atarak 35 tane gol atacağının sözünü vermişti.
Sezon boyunca beklentileri karşılayamayan 32 yaşındaki futbolcu, ligde sadece 7 kez rakip fileleri havalandı.
Kupada 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gol kaydeden Negredo, toplamda sezonu 15 gol, 9 asistle tamamladı.
PEPE DE YOK
Siyah-beyazlılarda Negredo'dan sonra bir kötü haber de Pepe'den geldi. Derbide yerini Vida'ya bırakan tecrübeli stoperin sezonu kapattığı öğrenildi.