Negredo takıma dönüyor

Beşiktaş, 2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular daha sonra istasyon ve pas çalışması yaptı. Siyah-beyazlıların ilk iki idmanında yer almayan Alvaro Negredo'nun yarın takıma dahil olacağı öğrenildi. İzinli Adriano Correia, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel ve Ryan Babel ise Slovakya'daki kampta kadroya dahil olacak.

2018 Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takım formalarını giyen Ricardo Quaresma, Pepe ve Domagoj Vida da ilk bölüm çalışmalarında yer alamayacak.

İdmanda, 21 yaş altı takımından, Süleyman Selak, Mertcan Açıkgöz, Ege Atlam, Erdem Seçgin, Marlon Bülent Üçüncü ve Oğuzhan Aydoğan da yer aldı. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.