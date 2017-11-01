35 gol sözü verip, ilk golünü ancak 10’uncu haftada atan Alvaro Negredo’nun en büyük sıkıntısının ”yanlış yönlendirme” olduğu ortaya çıktı…

Attığı ilk gol sonrasında yaşadığı süreci Radio Cadena Cope’a değerlendiren İspanyol golcü ilginç ifadeler kullandı.

ÇOK ŞAŞIRDIM

Alvaro Negredo, ”Türkiye Ligi beni çok şaşırttı. Dürüst olmam gerekirse buraya gelirken daha rahat ve fazla gol atabileceğime inanıyordum. Kandırılmışım (gülerek). Çevremdekileri dinlemek yerine kendi araştırmamı yapsaydım nasıl zorlu bir lige geldiğimin farkında olurdum” şeklinde konuşarak ilginç bir itirafta bulundu.