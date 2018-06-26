Negredo ve Love'a teklifler var

Kadroda önemli değişiklikler planlayan Beşiktaş'ta gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
İKİ FUTBOLCUNUN DA TALİPLERİ VAR
Forvet bölgesine bir takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar öncelikle geçen sezon beklediği verimi alamadığı bu mevkiyi boşaltmayı planlıyor.
Beşiktaş yönetiminin gözden çıkardığı Vagner Love için Brezilya kulübü Palmeiras'ın ardından Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor da talip oldu.
Negredo'ya Çin kulüplerinden gelen teklifler siyah-beyazlı yönetimi sevindirirken, bu futbolcuların satışının ardından forvet transferi resmen açıklanacak. Beşiktaş, Aboubakar'ı kiralamak için Porto yönetimiyle prensip anlaşmasına varmıştı.