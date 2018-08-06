Negredo ve Vida için gelen son teklifler

Golcü transferi için elinde Mario Mandzukic ve Mario Gomez gibi alternatif isimler bulunduran Beşiktaş'ta; Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılmayışı yönetimini elini kolunu bağlarken, yaşanan yeni bir gelişme yüzleri güldürdü.

Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 4.3 milyon Euro kazanan İspanyol forvetin, Premier Lig'in yeni ekibi Cardiff City'nin gündeminde olduğu ortaya çıktı. Negredo'nun Manchester City ile Middlesbrough dönemini araştıran bunun yanı sıra geçmişte Real Madrid, Valencia ve Sevilla gibi dev takımların formalarını giydiğini bilen Cardiff yetkililerinin bu hafta içinde Beşiktaş'ın kapısını çalacakları öğrenildi...

3 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Negredo'yu transfer etmek isteyen Galli kulübün yöneticilerinin 3 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladıkları öğrenildi. İşin resmiyete dökülmesi halinde Siyah-Beyazlıların bu rakamı hemen kabul edeceği belirtilerken, Beşiktaş yönetimi böylece Negredo'nun hem maliyetinden kurtulacak hem de bonservisinden para kazanacak.

İNGİLİZ BASININA GÖRE ARSENAL DE VİDA'YI İSTİYOR

Diğer taraftan Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla finale kadar yükselen Vida için Arsenal, Everton ve West Ham gibi takımların devreye girdiği öğrenildi.

İngiliz basını, Arsenal'in Hırvat stoper için 28 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.

TRANSFER 9 AĞUSTOS'TA KAPANIYOR

Öte yandan İngiltere'de transfer döneminin 9 Ağustos'ta kapanıyor olması siyah-beyazlı yönetimi tedirgin etti.

Kalan 3 günde önemli gelişmelerin olması bekleniyor...