Negredo yeni sezona hazırlanıyor

Beşiktaş'ta Negredo belirsizliği sürüyor. Şenol Güneş'in takımda düşünmediği İspanyol futbolcu, bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor. Negredo, sakatlığını atlatıp siyah-beyazlı ekibin Slovakya kampına katılacak.

EN BÜYÜK SORUN NEGREDO

Geçen yıl transfer edilen Negredo, aldığı yüksek maaşın yanında beklenen katkıyı yapamayınca tartışılmaya başlanmıştı. Maddi olarak küçülmeye giden siyah-beyazlı ekip Negredo'yu göndermeyi planlasa da İspanyol golcünün ayrılmaya niyeti yok.

Beşiktaş'tan aldığı parayı veren bir kulüp çıkmadığı için Negredo elde kaldı. Durum böyle olunca da Şenol Güneş'in, "Negredo gelecek yıl bizim olmayacak" demesine rağmen, Fikret Orman farklı bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

ORMAN: ŞENOL HOCA YANLIŞ ANLAŞILDI

Negredo'nun yakın zamanda kampa katılacağını ifade eden Orman, "Negredo olayı biraz yanlış anlaşıldı gibi. Bir kere Negredo çok iyi bir oyuncu. Ancak her nedense İspanyol oyuncuların ülkemize adaptasyonu biraz zaman alıyor. Şu anda ufak bir sakatlığı var ve tedavisini yaptırıyor. Hocamızın onunla ilgili söylediklerinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Hoca istemediği için değil, sakat olduğu için kampa gelmedi. Ama maliyeti çok yüksek; şu an takımda maliyeti en yüksek olan oyuncu. O yüzden şartların gelişmesine ve gelecek tekliflerin durumuna göre satmak istediğimiz bir oyuncu. Hala çok iyi bir golcü olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.





İSPANYOL FUTBOLCUDAN KALIYORUM MESAJI

Beşiktaş'tan ayrılmak istemeyen Negredo da sakatlığını atlatmak ve takımla çalışmalara katılmak için hazırlanıyor. Bireysel çalışmalarını sürdüren Negredo, Instagram hesabından kalacağının sinyallerini verdi.

Negredo antrenman yaparkan çekilmiş fotoğraflarının altına, "Gelecek beni bekliyor ve ben hazır olacağım" notunu düştü.