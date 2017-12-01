Negredo'dan Türkiye açıklaması

Beşiktaş'ın golcüsü Alvaro Negredo, siyah-beyazlıların aylık yayın organı Beşiktaş Dergisi'nin Aralık sayısına konuştu. Yavru Kartallar Kübra Nuray, Emin Nuray, Zeynep Yavuz, Ahmet Yavuz; BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gol üstadı Alvaro Negredo ile eğlenceli bir buluşma yaptı.

TÜRK İNSANI FUTBOL AŞIĞI

İşte o röportajdan bazı bölümler:

Türk insanı futbola aşkla bağlı, bir tutkuyla bağlı. Biz de ailemizle birlikte sokağa çıktığımızda insanlar bizimle fotoğraf çekilmek istiyor. Ailemizden o anda ayrılıp onları tek başına bırakmak durumda kalıyoruz ama aynı zamanda tanınmak güzel de bir şey, insanların ilgisi hoş bir şey.

MATADOR LAKABI HOŞUMA GİDİYOR

Gelir gelmez Matador kıyafetiyle fotoğraflarım çekilmeye başlandı. Esprili bir lakap oldu, öyle de kaldı. Hoşuma gidiyor.Beşiktaş taraftarına bizi iyi günde de, kötü günde de destekledikleri için teşekkür ediyorum. Desteklerini karşılıksız çıkarmamak ve onları mutlu edebilmek için elimizden geleni yapacağız.

TARAFTARIMIZ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR

Çok farklı statlarda oynuyoruz tabii ki. Vodafone Park'ta da ambiyans gerçekten heyecanlandırıcı. O an takımınız için çalışmanız lazım, işinizi ortaya koymanız lazım. Bir taraftan da bir sürü ses ve gürültü ve harika taraftarımız bizleri heyecanlandırıyor.