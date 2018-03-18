Negredo'nun elmacık kemiği kırıldı

Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye kaldırılan Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'nun sağ elmacık kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı.
NEGREDO AMELİYAT OLACAK
Karşılaşmada sağ elmacık kemiğine darbe alan Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere hastaneye götürülmüştü.
Teknik direktör Şenol Güneş de, basın toplantısında yaptığı açıklamada, futbolcunun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu ve tedavisine başlandığını söyledi.
Beşiktaş'ta elmacık kemiği kırılan Negredo ameliyata alınacak.