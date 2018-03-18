Ensonhaber.com'a dön

Negredo'nun elmacık kemiği kırıldı

Beşiktaş'ın 1-0 kaybettiği Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Negrero'nun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu açıklandı.

Negredo'nun elmacık kemiği kırıldı
Yorum Yap

Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye kaldırılan Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'nun sağ elmacık kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı.

NEGREDO AMELİYAT OLACAK

Karşılaşmada sağ elmacık kemiğine darbe alan Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere hastaneye götürülmüştü.

Teknik direktör Şenol Güneş de, basın toplantısında yaptığı açıklamada, futbolcunun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu ve tedavisine başlandığını söyledi.

Beşiktaş'ta elmacık kemiği kırılan Negredo ameliyata alınacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM