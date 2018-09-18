Negredo'nun gidişiyle kasada 6.5 milyon euro kaldı

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'a transfer oldu. Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasından dolayı siyah-beyazlı ekip Negredo'nun yerine devre arasına kadar yeni bir golvcü alamayacak.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarların bir kısmı, Negredo'nun zamansız gönderildiğini ve 3 kulvarda yarışmak için forvet bölgesinin yetersiz olduğu görüşünde. Buna karşın İspanyol golcünün yüksek maaşından kurtulduklarını ve yönetimin başarılı bir işe imza attığını savunanlar da var.

Milliyet'in haberine göre, Negredo takımdan ayrılırken 2 aylık alacağı olan 1.1 milyon eurodan vazgeçti. Yıllık 4.350 bin euro kazanan oyuncunun maaşından da kurtulan siyah-beyazlı ekip, menajerinin alacaklarını da Al Nasr'a yükledi. Böylece yaklaşık 6.5 milyon euro Beşiktaş'ın kasasında kaldı.

Öte yandan Negredo'yla yapılan anlaşma gereği 25 maç oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak ve bu da Beşiktaş'a ekstra bir yük getirecekti.

2 YIL İÇİN 8 MİLYON EURO

Al Nasr'la 2 yıllık anlaşma sağlayan Alvaro Negredo toplamda 8 milyon euro garanti ücret kazanacak. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, 33 yaşındaki İspanyol oyuncuya bu sezon 4,5 milyon euro, önümüzdeki sezon için ise 3,5 milyon euro ödeyecek.