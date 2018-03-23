Negredo'nun son hali

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un "Özlenen Fenerbahçe için" sloganını sert bir dille eleştirdi. Yıldırım, "Konuşmaları yaparken dikkat etmeniz lazım. Geçmişte Avrupa şampiyonu mu olduk?" dedi.

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, yaklaşan Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, "Gol atmak istiyorum ama daha da önemlisi bizim kazanmamız" dedi.

Fatih Terim: Biz Kadıköy'de başka bir maç mı izledik

Aykut Kocaman, maçlara ilk 11'de başlayamamasıyla ilgili sıkıntısını dile getiren Valbuena'ya, "İstabulspor'da oyuncu-teknik direktörken kendimi bile oynatmamıştım" diyerek cevap verdi.

İki Fenerbahçe derbisinde de gol atamayan Gomis, sarı-lacivertlilerle Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşı karşıya gelmek istediğini söyledi.

West Ham'dan Rodrigues için 12 milyon euroluk teklif

Garry Medel, şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Şilili futbolcu, "En büyük potansiyel bizde var ancak şu anda en iyi durumdaki takım Galatasaray" dedi.

Medel: G.Saray bizden daha iyi durumda

1 Aykut Kocaman: İstanbulspor'da kendimi bile kesmiştim Aykut Kocaman, maçlara ilk 11'de başlayamamasıyla ilgili sıkıntısını dile getiren Valbuena'ya, "İstabulspor'da oyuncu-teknik direktörken kendimi bile oynatmamıştım" diyerek cevap verdi.

2 Sao Paulo G.Saray'dan Maicon'un parasını istedi Sao Paulo Kulübü, Maicon'un geciken bonservis taksitinin nisan ayının ilk haftasında ödenmesini istedi.

3 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Hangi F.Bahçe'yi özlüyorsun Aziz Yıldırım, Ali Koç'un "Özlenen Fenerbahçe için" sloganını sert bir dille eleştirdi. Yıldırım, "Konuşmaları yaparken dikkat etmeniz lazım. Geçmişte Avrupa şampiyonu mu olduk?" dedi.

4 Fatih Terim: Biz Kadıköy'de başka bir maç mı izledik Fatih Terim, "3 penaltımız verilmedi, hakemler yüzünden G.Saray'ı yenemedik" diyen Aykut Kocaman'a cevap verdi.

5 West Ham'dan Rodrigues için 12 milyon euroluk teklif G.Saray'da ortaya koyduğu performansla İngilizlerin dikkatini çeken Rodrigues için, sarı-kırmızılı kulübe ilk resmi teklif geldi.

6 Burak: Galatasaray'a gol atmak istiyorum Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, yaklaşan Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, "Gol atmak istiyorum ama daha da önemlisi bizim kazanmamız" dedi.

7 Gomis: Finalde rakibimiz Fenerbahçe olsun İki Fenerbahçe derbisinde de gol atamayan Gomis, sarı-lacivertlilerle Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşı karşıya gelmek istediğini söyledi.

8 Penaltıyı kaçıran Melo madara oldu Palmeiras ile Novorizontino arasında oynanan maçta ilginç bir şekilde penaltı atan Melo, topu auta gönderince alay konusu oldu.

9 Medel: G.Saray bizden daha iyi durumda Garry Medel, şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Şilili futbolcu, "En büyük potansiyel bizde var ancak şu anda en iyi durumdaki takım Galatasaray" dedi.