Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması

Kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada hoca arayışlarını da sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekibin görüştüğü öne sürülen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, geçtiğimiz gün TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

''FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜM''

Fenerbahçe ile görüştüğünü doğrulayan 48 yaşındaki teknik adam, ''Fenerbahçe ile görüştük. Henüz olumlu veya olumsuz bir gelişme yok.'' ifadelerini kullandı.





DİNAMO ZAGREB İLE İKİ KEZ İPİ GÖĞÜSLEDİ

Dinamo Zagreb ile ligde iki kez ipi göğüsleyen Bjelica, bir de kupa şampiyonluğu elde etti.

Hırvat kulübüyle 99 maça çıkan teknik adam, 2,3 puan ortalaması yakaladı.