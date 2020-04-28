Neslihan Demir: Aziz Yıldırım takımı satın alalım demişti

TRT Spor'da yayınlanan bir programa konuk olan Neslihan Demir Güler, Tenerife'ye transfer olduğu dönemde Aziz Yıldırım'ın kendisini Fenerbahçe'ye getirmek istediğini söyledi.

''TAKIMI SATIN ALALIM DEMİŞTİ''

Fenerbahçe'nin eski başkanıyla ilgili anısını gülerek anlaran Neslihan, ''Hakan Dinçay teklifi getirmişti ama ben çoktan Tenerife ile imzayı atmıştım. Aziz Yıldırım'la telefonda görüştüm. Ben de gitmek isterdim Fenerbahçe'ye. Aziz Başkan 'Kızım o takımı satın alalım o zaman' demişti. Kısmet böyleymiş. Bir kere masaya oturmuştuk Fenerbahçe ile.'' ifadelerini kullandı.