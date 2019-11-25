Paraguay Ligi'nin 18. haftasında Olimpia ile Cerro Ponteno takımları karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada, ilginç bir olay yaşandı.

İkili mücadele sırasında rakibinin kafasını ısıran Nestor Camacho, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Nestor Camacho rakibinin kafasını ısırdı - İZLE

Paraguaylı oyuncunun bu hareketi, akıllara Barcelona'nın yıldz futbolcusu Luis Suarez'i getirdi.

Hatırlanacağı gibi Suarez, 2014 Dünya Kupası'nda oynanan İtalya-Uruguay maçında Chiellini'nin omzunu ısırmış ve yaptığı bu davranışla uzun süre gündemi meşgul etmişti.