Neto: Beşiktaş zaferimiz muhteşemdi

Sezon başında Zenit'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Luis Neto, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli caimadan çok etkilendiğini belirten Portekizli futbolcu, Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyetten de övgüyle bahsetti.

BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ MUHTEŞEMDİ

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en güzel anı olarak Beşiktaş galibiyetini örenk veren Neto "Daha önce oynadığım takımlarda ısınmak için sahaya çıktığımızda çoğu zaman taraftarlar henüz gelmemiş oluyordu, belki çalıştıkları için veya henüz erken olduğu için. Ama burada ısınmak için tünele geldiğimizde stadın yarısı dolmuş, taraftarlar bağırıp şarkı söylemeye başlamış oluyor. Bu benim futbol anlamında yaşadığım çok büyük bir deneyim oldu. Beşiktaş karşısında aldığımız zafer gerçekten muhteşemdi ve umarım ilerde daha da fazla güzel anılar biriktirdiğim yeni bir röportaj yapma fırsatımız olur çünkü çok fazla mutluluk yaşatma imkanı olan bir ekip olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

FENERBHAHÇE STADI HARİKAYDI

Fenerbahçe Stadı'na ilk çıkığında çok etkilendiğini dile getiren başarılı savuma oyuncusu "Harikaydı, şahaneydi gibi kelimelerin bazen futbolun klişesi olabileceğine inanıyorum. Futbolcular genelde hep büyük maçlarda, dolu statlarda oynamak ister. Sonra daha küçük takımlara karşı oynadığında motive olmak zorundadır. Ama burada rehavete kapılmak mümkün olmuyor. Taraftarlar tüm maçlarda maksimum motivasyon ve konsantrasyonu sağlıyorlar. Isınmaya çıktığımızda her maç sanki final maçıymış gibi hissediyoruz. Taraftarlarımızda bu sene çok iyi bir başlangıç yapmamamıza rağmen şahaneydi. Umarım böyle devam eder. Fenerbahçe ile içerde ve dışarıda oynadığımız maçlarda yaşadığım his ve duyguların çok büyük olduğunu söyleyebilirim çünkü her yerdeler ve hep şahaneydiler." diyerek sözlerini sonlandırdı.