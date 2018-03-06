Neto'nun Quaresma'yı aramadığı ortaya çıktı

Portekizli oyuncu, Fenerbahçeli Josef de Souza ile yaşadığı ikili mücadeleden sonra rakibine vurarak kırmızı kart görmüş ve bunun öfkesi ile yerde yatan rakibine saldırmak istemişti. Güçlükle sakinleştirilen Quaresma'ya PFDK'nın ne ceza vereceği yarın belli olacak.

NETO, QUARESMA İLE GÖRÜŞMEMİŞ

Fenerbahçeli bir diğer oyuncu Neto'nun basında bahsedildiği gibi Josef de Souza'nın isteği ile Quaresma'yı aramadığı ve takım arkadaşının özür dilemek istediğine dair bir konu hakkında görüşmediği belirtildi. Ayrıca, Neto'nun bu konunun dışında olduğu ifade edildi.