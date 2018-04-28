Neto'nun yerine German Conti geliyor

Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

ARJANTİN BASINI YAZDI

Güney Amerika basınından TyC Sports kanalı, sarı-lacivertlilerin Arjantin ekibi Colon'da forma giyen 23 yaşındaki stoper German Conti'yi transfer edeceğini açıkladı. Oyuncuyla Benfica'nın da ilgilendiği ve 3.5 milyon euroluk bir teklif yaptığı ancak Fenerbahçe'nin devreye girerek 5 milyon euroya Colon ile el sıkıştığı ileri sürüldü.





Takımın kaptanlığını yapan Conti'nin de Fenerbahçe'de forma giymek istediğinin altı çizilirken, 1.93 boyundaki oyuncunun gelecek sezon Süper Lig'de ter dökeceği kaydedildi. Fenerbahçe'nin daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Fernandes'in menajeri ile temas kurmasının ardından ilk adımı attığı ifade edildi.

NETO GÖNDERİLECEK

Colon'da 19 yaşındayken forma giymeye başlayan stoperin o dönemki piyasa değeri 50 bin euro'ydu. 4 yıl içinde kaptanlığa kadar yükselen German Conti'nin şu anki değeri ise 4.5 milyon euro civarında.



German Conti transferi gerçekleşmesi durumunda sezon başında kiralanan Luis Neto'nun gönderilmesi kesinleşecek. Zenit'ten 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla transfer edilen Portekizli futbolcu sezonun büyük kısmını sakat geçirdiği için devam edilmeyecek.

